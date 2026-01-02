El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Lucena se presentará con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados en las primeras horas, lo que sugiere un inicio de día fresco.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% y descendiendo gradualmente a un 64% a media mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 10:00 horas, con velocidades de hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, el viento se mantendrá activo, aunque con una ligera disminución en su intensidad hacia la tarde.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados entre las 14:00 y 15:00 horas. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con un aumento en la nubosidad que podría dar paso a un cielo muy nuboso hacia la tarde y la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando a un 48% por la noche, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde. El ocaso se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y condiciones estables para disfrutar de actividades al aire libre en Lucena.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.