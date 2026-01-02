El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia las 11 de la mañana. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar directa.

Durante la tarde, las temperaturas aumentarán gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados entre la 1 y las 3 de la tarde. A pesar de este ligero aumento en la temperatura, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la presencia continua de nubes y a un viento moderado proveniente del noreste, que alcanzará velocidades de hasta 30 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque fresco, no se espera que genere condiciones adversas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 20% de posibilidad de lluvias entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 15% entre las 7 y las 9 de la noche. Sin embargo, las precipitaciones no se anticipan como significativas, ya que los registros indican que no se esperan acumulaciones importantes a lo largo del día. La probabilidad de tormentas es similar, con un 20% en la tarde y un 15% en la noche, lo que sugiere que, aunque hay una posibilidad de actividad eléctrica, no es alta.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 14 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. El cielo seguirá cubierto, y el viento se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que variarán entre los 9 y 17 grados, y una baja probabilidad de lluvias significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.