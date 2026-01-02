El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, se espera en Linares un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría influir en la percepción de la temperatura. A partir de las 21:00 horas, se prevé un cambio hacia un cielo cubierto, lo que podría indicar un aumento en la sensación de frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 8 grados, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 21:00 horas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de nubes y humedad podría hacer que el día se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h hacia las 23:00 horas. Este viento podría aportar un alivio momentáneo a las temperaturas, pero también podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas nocturnas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, el tiempo se mantendrá seco, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o abrigo, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas desciendan.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo nublado, temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un descenso en la temperatura al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.