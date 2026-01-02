El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Lepe, con una predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde y un cielo completamente cubierto hacia la noche. Las condiciones atmosféricas sugieren que la probabilidad de precipitaciones será notable, especialmente en la franja horaria de la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y la 01:00. Se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 1 mm, lo que indica que se podrían presentar lluvias escasas pero persistentes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas a lo largo del día, comenzando en torno a los 13 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 14 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente por la noche, alcanzando un 93% hacia las 23:00.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 33 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde y la noche, alcanzando hasta 53 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de mayor viento. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría contribuir a un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas durante la noche. Es recomendable que se tomen precauciones si se planea salir, especialmente en las horas de mayor actividad eléctrica.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en la tarde y la noche. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.