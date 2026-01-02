El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas se tornarán más cubiertas, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé un cielo completamente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , comenzando con un fresco 14 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. La combinación de nubes y humedad sugiere que el día podría sentirse más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de lluvia aumenta en la tarde, alcanzando un 40% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto podría indicar la posibilidad de algunas lluvias ligeras o chubascos, aunque no se espera que sean significativos.

El viento soplará del sureste, con rachas que alcanzarán hasta 53 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 19 y 46 km/h a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas de la mañana y un 25% en la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de tormentas, es poco probable que se desarrollen condiciones severas.

En resumen, Lebrija experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un viento notable. Aunque no se prevén lluvias significativas, la posibilidad de chubascos ligeros en la tarde debe ser considerada. Los residentes deben prepararse para un día de clima variable, con un enfoque en la vestimenta adecuada para las condiciones frescas y ventosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.