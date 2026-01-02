El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, en Jaén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A partir de la tarde, se prevé un cambio en la cobertura nubosa, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un cielo más cubierto hacia la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 14 grados al caer la noche. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. La combinación de nubes y humedad podría hacer que la percepción térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán durante la mañana y la primera parte de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Esto sugiere que los residentes de Jaén podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de las nubes que podrían limitar la visibilidad del sol.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda a la población disfrutar del día, aprovechando las horas de luz antes del ocaso, que se producirá a las 18:08.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.