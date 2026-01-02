El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con registros de 0.1 mm en la mañana y aumentando a 0.4 mm en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente hacia la tarde y la noche, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Isla Cristina se enfrenten a lluvias moderadas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 38 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que las condiciones pueden volverse incómodas debido al viento y la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas en la región. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

En resumen, Isla Cristina experimentará un día fresco y nublado, con altas probabilidades de lluvia y viento moderado. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y considerar la posibilidad de llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.