El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, Huelva se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, dando paso a intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. La probabilidad de precipitación en este periodo es del 70%, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La temperatura en Huelva oscilará entre los 11 y los 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el este y el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en su punto máximo, especialmente durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 50% entre las 19:00 y la 01:00. Esto indica que, si bien la lluvia será escasa, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 14 grados a las 20:00 horas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en general, aunque podría verse reducida en momentos de lluvia. Los vientos, además de ser fuertes, podrían generar oleaje en la costa, por lo que se recomienda precaución a los navegantes y a quienes planeen actividades en la playa.

En resumen, el día en Huelva se caracterizará por un tiempo variable, con nubes y posibilidad de lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más cálidas del día antes de que las condiciones se tornen más inestables por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.