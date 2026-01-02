El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 2 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento puede aportar un ligero alivio a la sensación de frío, aunque también podría hacer que las nubes se muevan rápidamente a lo largo del día.
Respecto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 25% entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde o noche.
La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes densas en ciertos momentos del día. Los amantes de la fotografía deben tener en cuenta que la luz natural será menos intensa debido a la cobertura nubosa.
En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.
