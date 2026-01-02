El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y primeras horas de la tarde. A partir de la tarde, se espera un aumento en la cobertura nubosa, alcanzando un estado de cielo cubierto hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 51% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la temperatura se sentirá más agradable a medida que avance la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, sin probabilidades de lluvia. Las condiciones meteorológicas indican que no habrá acumulación de agua, lo que permitirá que los habitantes de Écija realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un leve aumento en la probabilidad de precipitación hacia la tarde, aunque se espera que se mantenga en un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 31 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola parecer más fresca. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 15 grados . La visibilidad se mantendrá buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de las vistas de la ciudad, aunque la presencia de nubes podría limitar la visibilidad de un atardecer espectacular.

En resumen, Écija experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el viento que podría ser más fuerte en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.