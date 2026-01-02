El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 11 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas hasta la tarde. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará, con un 50% de posibilidad de que se registren intervalos nubosos acompañados de lluvia escasa. Las temperaturas durante la tarde alcanzarán un máximo de 17 grados, proporcionando un leve alivio del frío matutino.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, siendo más fuerte en las horas centrales, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es. En la tarde, se prevé que el viento disminuya ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 14 km/h.

La probabilidad de tormenta es baja durante la mañana, pero a medida que se acerque la tarde, la posibilidad de tormentas ligeras aumentará, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas. La lluvia esperada será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque habrá nubes y posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones severas.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas si planean salir más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.