El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera un cambio hacia condiciones más cubiertas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 78% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que los registros indican que no se espera lluvia en ningún momento del día. La probabilidad de precipitación es nula en la mayoría de los periodos, con un leve aumento del 5% en la franja horaria de la tarde, aunque esto no debería afectar las actividades cotidianas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas a pesar de la nubosidad. Los momentos más soleados se concentrarán en las horas centrales de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente para la mañana y la noche, cuando las temperaturas serán más frescas. En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio del nuevo año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.