El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las nubes continuarán cubriendo el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día, cuando la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 82% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Durante las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del ambiente fresco. Sin embargo, la dirección del viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera posibilidad de que las nubes se espesen, aunque la probabilidad de tormentas se mantiene baja, con un 10% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y aumentando a un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan eventos meteorológicos severos, y la probabilidad de tormentas se incrementa a un 45% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría indicar un cambio en las condiciones atmosféricas hacia la noche.

La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá consigo lluvias. La noche se presentará con temperaturas que descenderán nuevamente, manteniendo la tendencia de un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se espera un día tranquilo en Castilleja de la Cuesta, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para el fresco y las nubes que dominarán el cielo.

