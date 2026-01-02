El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, se espera en Cartaya un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, dando paso a intervalos nubosos y, en algunos momentos, a un cielo cubierto con lluvia escasa. Las precipitaciones serán mínimas, con un total estimado de 0.1 mm en las horas de la mañana y un incremento a 1 mm hacia la tarde, especialmente en las últimas horas del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 82% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento. La velocidad del viento se mantendrá en torno a los 14-21 km/h, predominando del este y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde.

La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo del día, alcanzando un 100% en las últimas horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras. Además, la probabilidad de tormenta también incrementará, alcanzando un 60% en la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

Es recomendable que los habitantes de Cartaya se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas serán más adversas. A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con un ocaso previsto a las 18:23.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.