El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de enero de 2026, se espera en Cartaya un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, dando paso a intervalos nubosos y, en algunos momentos, a un cielo cubierto con lluvia escasa. Las precipitaciones serán mínimas, con un total estimado de 0.1 mm en las horas de la mañana y un incremento a 1 mm hacia la tarde, especialmente en las últimas horas del día.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 82% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento. La velocidad del viento se mantendrá en torno a los 14-21 km/h, predominando del este y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde.
La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo del día, alcanzando un 100% en las últimas horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras. Además, la probabilidad de tormenta también incrementará, alcanzando un 60% en la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.
Es recomendable que los habitantes de Cartaya se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas serán más adversas. A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con un ocaso previsto a las 18:23.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El Ayuntamiento de Puente Genil estudia acudir a los tribunales para recurrir su exclusión definitiva de los fondos EDIL
- Adjudicada la esperada restauración de la ermita de la Aurora en Córdoba
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- Dcoop compra la antigua factoría de Zumosol en Palma del Río para instalar su fábrica de zumo
- Ya es 2026: miles de cordobeses comparten las uvas desde Las Tendillas
- El Ayuntamiento de Córdoba busca ya alternativas para la Cabalgata de Reyes Magos por si llueve el 5 de enero
- La Nochevieja se crece en Córdoba: último tardeo del año a pesar del frío