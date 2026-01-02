El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 11:00 horas, se espera un cambio en el estado del cielo, donde las nubes altas darán paso a un cielo cubierto, que se mantendrá hasta la tarde. Este fenómeno se traducirá en una sensación de frescura, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 16 grados a lo largo del día.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 10 grados entre las 05:00 y las 08:00 horas. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 12 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 16 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 64% y el 82% a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia en la tarde, con un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría estar relacionado con la presencia de nubes más densas, aunque no se espera que se materialicen en precipitaciones notables.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas más activas del día. La dirección del viento variará, predominando del este y noreste, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 y 21 km/h, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La jornada se caracterizará por un ambiente tranquilo, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:16 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar en Carmona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.