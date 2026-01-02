El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, en Camas, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 17 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 68% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente en la tarde, alcanzando un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 35% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque no se espera lluvia intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante la tarde y la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:18, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frescura se acentuará. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 6 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con una ligera posibilidad de lluvia en la tarde y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.