El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, se espera en Cabra un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 13:00 a 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 40% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando la humedad aumentará nuevamente.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que variarán entre 7 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir durante el día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El amanecer se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 18:11, lo que proporciona un día relativamente corto, típico de esta época del año. La luz solar será escasa debido a la cobertura nubosa, pero se espera que algunos claros se presenten en las horas de la tarde, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición de manera intermitente.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será fresco y nublado, con temperaturas agradables durante el día y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse ante la frescura del ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.