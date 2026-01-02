El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto en la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% hacia la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, ya que no se prevén lluvias significativas. Las probabilidades de precipitación son nulas durante la mañana y la tarde, aunque se incrementan ligeramente hacia la noche, con un 25% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es mínima, manteniéndose en un 0% durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 26 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es recomendable que los habitantes de Las Cabezas de San Juan tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 17 grados . La visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría dificultar la observación de las estrellas. El ocaso se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente tranquilo.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo templado y cubierto, sin precipitaciones, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.