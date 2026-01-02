El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Bormujos se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente más cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 70% y el 78%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la mañana y a primera hora de la tarde, lo que podría generar un ligero efecto de frescura en el ambiente.

La probabilidad de precipitación aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 50% de posibilidades de lluvia entre las 19:00 y 01:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se espera que cause inconvenientes significativos.

A lo largo del día, la sensación de inestabilidad atmosférica podría generar intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por un cielo cubierto, lo que podría desanimar a quienes planeen actividades al aire libre.

Los amantes de la meteorología deben estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas, ya que la situación puede evolucionar rápidamente. En resumen, el día en Bormujos se presentará fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera hacia la tarde y la noche, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.