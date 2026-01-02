El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Bailén se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado para esta época del año.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 68% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 7 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de Bailén se vistan adecuadamente para el día, considerando la combinación de temperaturas frescas y el viento.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del cielo, ya que las nubes podrían dar lugar a un ambiente más gris hacia la tarde.

A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche que se espera tranquila y fresca. Los cielos seguirán cubiertos, lo que podría ofrecer una vista interesante del firmamento, aunque las estrellas no serán tan visibles debido a la nubosidad.

En resumen, Bailén experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con una chaqueta a mano para combatir el viento y las bajas temperaturas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.