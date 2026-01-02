El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , proporcionando un ambiente fresco y algo húmedo, con una humedad relativa que oscilará entre el 74% y el 79%. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a medida que se acerque el mediodía, alcanzando picos de 28 km/h. Esta brisa moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Baeza disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender nuevamente al caer la noche, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades cotidianas y el desplazamiento por la ciudad. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:06, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y acogedor para disfrutar de una cena en casa o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como fresco y nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará un toque de frescura. Sin lluvias a la vista, es un día ideal para disfrutar de la ciudad y sus alrededores, aprovechando la tranquilidad que ofrece el inicio del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.