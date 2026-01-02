El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Baena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso hacia la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas, cuando se espera que el cielo esté cubierto. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

Las temperaturas en Baena oscilarán entre los 9 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido antes de que caiga la noche. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a última hora del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 47% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 43 km/h alrededor de las 10:00 horas. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

Los amaneceres en Baena serán espectaculares, con el sol saliendo a las 08:31, mientras que el ocaso se producirá a las 18:10, ofreciendo un día con una duración de luz solar considerable. A pesar de la nubosidad, los momentos de claridad permitirán disfrutar de la belleza del paisaje baenense.

En resumen, el día se presentará fresco y nublado, con temperaturas agradables por la tarde y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Sin duda, un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.