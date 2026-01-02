El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El 2 de enero de 2026, Ayamonte se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con un estado del cielo que se mantendrá muy nuboso durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registren 17 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 87% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la lluvia sea escasa al principio, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 90% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que los habitantes de Ayamonte deben estar preparados para condiciones de lluvia, especialmente en la segunda mitad del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 39 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 61 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 60% entre las 19:00 y las 01:00. Esto indica que, aunque la lluvia puede ser ligera, las condiciones podrían volverse más inestables, y es posible que se produzcan tormentas aisladas.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un cielo muy nuboso, temperaturas frescas, alta humedad y una probabilidad considerable de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde y la noche. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.