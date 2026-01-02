El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Arahal se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una ligera disminución a 11 grados hacia las 4 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76% al inicio del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el cielo, aunque se prevé que a partir de las 19:00 horas, el cielo se vuelva poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo de 20 grados a las 12 del mediodía. Sin embargo, a lo largo de la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que se mantendrán entre 16 y 18 grados hasta el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de un día seco. La probabilidad de precipitación es nula durante la mañana y la tarde, aumentando ligeramente a un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 10% entre las 19:00 y la 1:00 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, estas cifras son bastante bajas y no se espera que se materialicen en forma de lluvia.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 9:00 y las 10:00 horas, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas más cálidas.

La combinación de nubes altas, temperaturas suaves y un viento moderado hará que el día sea agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde. En resumen, Arahal disfrutará de un día mayormente nublado, seco y fresco, ideal para comenzar el año con energía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.