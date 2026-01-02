El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El 2 de enero de 2026, Andújar se presentará con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, lo que puede dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 8 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% a primera hora y descendiendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 48% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica podría ser algo más fría en las horas más tempranas debido a la alta humedad.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este, manteniendo una velocidad moderada.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en Andújar durante este día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden.

El amanecer se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 18:08, lo que proporciona un día relativamente corto, típico de esta época del año. La combinación de nubes altas y temperaturas agradables hará que el día sea ideal para paseos y actividades en la naturaleza, aunque se sugiere estar atentos a la vestimenta adecuada para el fresco matutino.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado, fresco y sin lluvias, con un viento moderado que aportará un toque de dinamismo a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.