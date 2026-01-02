El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de manera más densa, alcanzando un estado de cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este y noreste. La velocidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 25% en la franja horaria de 07:00 a 13:00, aumentando a un 80% entre las 19:00 y 01:00. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, es recomendable que los habitantes de Almonte lleven un paraguas o impermeable si planean salir por la tarde y noche.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, alcanzando un 55% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, pero la combinación de nubes y viento podría generar momentos de inestabilidad. Es importante que los residentes estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:20, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no debería presentar condiciones extremas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.