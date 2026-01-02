El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de manera más densa, alcanzando un estado de cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.
La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este y noreste. La velocidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 25% en la franja horaria de 07:00 a 13:00, aumentando a un 80% entre las 19:00 y 01:00. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, es recomendable que los habitantes de Almonte lleven un paraguas o impermeable si planean salir por la tarde y noche.
La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, alcanzando un 55% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren al aire libre.
A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, pero la combinación de nubes y viento podría generar momentos de inestabilidad. Es importante que los residentes estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:20, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no debería presentar condiciones extremas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El Ayuntamiento de Puente Genil estudia acudir a los tribunales para recurrir su exclusión definitiva de los fondos EDIL
- Adjudicada la esperada restauración de la ermita de la Aurora en Córdoba
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- Dcoop compra la antigua factoría de Zumosol en Palma del Río para instalar su fábrica de zumo
- Ya es 2026: miles de cordobeses comparten las uvas desde Las Tendillas
- El Ayuntamiento de Córdoba busca ya alternativas para la Cabalgata de Reyes Magos por si llueve el 5 de enero
- La Nochevieja se crece en Córdoba: último tardeo del año a pesar del frío