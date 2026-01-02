El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de manera más densa, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas a lo largo del día, comenzando en torno a los 12 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el este con velocidades que oscilarán entre los 11 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de mayor intensidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondarán el 80% durante la tarde y la noche. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 40% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas durante la mañana. Sin embargo, la probabilidad disminuye a un 25% entre las 13:00 y las 19:00, y se eleva nuevamente al 50% en la franja horaria de la tarde-noche, lo que sugiere que la actividad eléctrica podría ser más probable a medida que se acerque la noche.

Los habitantes de Aljaraque deben estar preparados para un día mayormente nublado con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.