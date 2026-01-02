El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se intensifique, dando paso a un cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 20% entre las 1 y las 7 de la tarde, y un 35% entre las 7 y la 9 de la noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten algunas lluvias ligeras hacia el final de la jornada.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, pero se mantendrá constante, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá consigo precipitaciones significativas hasta bien entrada la noche.

Los habitantes de La Algaba deben estar preparados para un día de invierno típico, con un tiempo fresco y nublado, y la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.