El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera un aumento en la cobertura de nubes, especialmente hacia la tarde, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con mínimas de 8 grados, pero se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 17 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 61% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. La combinación de nubes y humedad podría hacer que la percepción térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para el frío.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle tomen precauciones ante el viento, especialmente en zonas abiertas.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan precipitaciones, la combinación de nubes y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.