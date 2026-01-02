El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas se tornarán más cubiertas, especialmente en las horas centrales, donde se espera un cielo completamente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando ligeramente hacia la tarde.

La temperatura mínima se registrará a primera hora, alcanzando los 10 grados, mientras que la máxima se espera en torno a los 17 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 66% y el 82% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas lluvias, con un 25% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00. A pesar de esto, la acumulación de agua esperada es mínima, por lo que no se prevén inconvenientes mayores.

El viento soplará desde el noreste y el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y a la posible brisa.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la nubosidad densa en las horas centrales. Los amaneceres y atardeceres serán momentos agradables para disfrutar, con el orto a las 08:37 y el ocaso a las 18:17, ofreciendo una oportunidad para apreciar el paisaje de Alcalá de Guadaíra en un ambiente tranquilo y fresco.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.