El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día completamente cubierto, con un cielo que permanecerá en estado de "Cubierto" durante todas las horas del día. Desde la medianoche hasta la noche, la visibilidad del sol será prácticamente nula, lo que puede influir en el estado de ánimo de los habitantes y en las actividades al aire libre. La temperatura oscilará entre los 8 y 16 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día templado, pero es recomendable llevar abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 87% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 73% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y a la sensación de humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no habrá lluvias durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, no se esperan chubascos, lo que permitirá que las actividades programadas al aire libre se realicen sin inconvenientes relacionados con la lluvia.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante la sensación de calor que podría generar la humedad, aunque también podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una humedad elevada, pero sin riesgo de lluvias. Los vientos del este aportarán un toque de frescura, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.