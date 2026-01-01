El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo completamente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta el amanecer, la nubosidad será densa, lo que podría dar lugar a una sensación de frío más intensa. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados durante las primeras horas del día, con una ligera mejora hacia la tarde, alcanzando hasta 18 grados en su punto máximo.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es. A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, con un leve aumento a 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que la sensación de frío se mantenga, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 10 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante todo el día, con un 15% de probabilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 5% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los habitantes de Utrera realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

La tarde se presentará con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados, antes de descender nuevamente a 14 grados al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el final de un día nublado y fresco. A medida que la noche se instale, las temperaturas continuarán bajando, y se espera que el cielo permanezca cubierto, manteniendo la atmósfera invernal en Utrera.

