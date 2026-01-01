El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Úbeda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas serán la característica principal del cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance la mañana, la situación se mantendrá similar, con temperaturas estables alrededor de los 4 grados , lo que sugiere un inicio de año fresco.

A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a experimentar un ligero aumento, alcanzando los 5 grados, y posteriormente subiendo a 6 grados hacia las 10 de la mañana. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo fresco, con una sensación térmica que podría llegar a ser de 2 grados a media mañana, debido a la combinación de la temperatura y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, lo que contribuirá a que la sensación de frío sea más intensa.

Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe su ascenso, alcanzando un máximo de 11 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. A pesar de este ligero aumento, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 10 grados, lo que indica que el viento seguirá siendo un factor relevante en la percepción del frío. Las nubes altas persistirán, y aunque no se prevén precipitaciones, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados a las 7 de la tarde y bajando a 8 grados hacia el final del día. La sensación térmica también disminuirá, alcanzando los 6 grados en las horas nocturnas. El viento, aunque menos intenso que durante el día, seguirá soplando del sur y sureste, con rachas que podrían llegar a los 24 km/h.

En resumen, el primer día del año en Úbeda se presentará como un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre con abrigo, pero sin la preocupación de la lluvia. La combinación de temperaturas frescas y viento hará que los habitantes de la ciudad se sientan más cómodos en interiores, mientras que aquellos que salgan deberán estar preparados para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.