El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Tomares se despertará bajo un cielo completamente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta el amanecer, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con una ligera subida a 9 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 9 grados, con una ligera mejora en la humedad, que descenderá al 79%. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá un ambiente gris y sombrío. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h provenientes del norte, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 15 grados, aunque la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento. La probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 5% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, es poco probable que se produzcan lluvias significativas. Sin embargo, se espera un aumento en la probabilidad de tormentas, que podría llegar al 20% en la franja horaria de 07:00 a 13:00.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 17:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. A medida que se acerque la noche, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, con un cielo que seguirá cubierto y una humedad que alcanzará el 82% hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:17, marcando el final de un día gris y fresco en Tomares. Las condiciones de viento se mantendrán constantes, con rachas que oscilarán entre 14 y 20 km/h, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. En resumen, el 1 de enero será un día marcado por el cielo cubierto, temperaturas frescas y una sensación de humedad que predominará en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.