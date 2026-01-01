El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando los 10 grados hacia las 8:00 y 9:00 horas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es ligeramente mayor en la franja horaria de 07:00 a 13:00, con un 20% de probabilidad, aunque se espera que las condiciones se mantengan mayormente secas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 11 y 15 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 23 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 16 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos. La probabilidad de tormentas disminuirá a un 5% entre las 13:00 y 19:00 horas, lo que sugiere que las condiciones seguirán siendo estables.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 21:00 horas. El cielo continuará cubierto, y la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 81% hacia el final del día. El viento se mantendrá en torno a los 10-11 km/h, lo que hará que la noche sea fresca y tranquila.

En resumen, el día de hoy en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.