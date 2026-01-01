El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

La Rinconada se prepara para un día mayormente cubierto este 1 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con una visibilidad limitada que podría afectar las actividades al aire libre. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% y descendiendo ligeramente a un 66% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo invernal.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 5% durante la mañana y un 0% en la tarde. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan chubascos, lo que permitirá que las actividades programadas se desarrollen sin contratiempos relacionados con la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo del día. Se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es recomendable tener en cuenta la dirección y velocidad del viento al salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es mínima, con un 0% en la mañana y un 10% en la tarde, lo que indica que las condiciones climáticas serán estables, aunque con la posibilidad de algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la jornada. Sin embargo, no se prevén fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, La Rinconada experimentará un día nublado y fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el frío. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen que sea un día propicio para disfrutar de la tranquilidad del inicio del nuevo año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.