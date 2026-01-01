El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo completamente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será la protagonista, con un cielo que no permitirá la entrada de rayos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , comenzando con un fresco de 7 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este aumento gradual de la temperatura se sentirá más notablemente a partir de las 12:00, cuando se prevé que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% en la madrugada y descendiendo lentamente hasta un 81% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 10% solo en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que cualquier posible llovizna será mínima y no afectará las actividades al aire libre. A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que las condiciones climáticas serán estables y sin alteraciones bruscas.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 15:00. Este viento moderado puede proporcionar un alivio temporal del frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente de manera significativa.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 18:12, marcando el final de un día gris y fresco. La combinación de cielos cubiertos, temperaturas frescas y viento moderado sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, como disfrutar de una buena lectura o compartir momentos en familia. Los habitantes de Puente Genil deberán abrigarse bien si planean salir, ya que la sensación térmica podría ser más baja de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.