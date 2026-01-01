El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 1 de enero de 2026, Priego de Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones completamente cubiertas durante la mayor parte del día. A medida que avancen las horas, se espera que las nubes altas dominen el panorama, especialmente en las horas centrales de la tarde.
Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 5 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados, lo que sugiere que será un día frío, especialmente en las primeras horas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 75% hacia la noche.
En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de lloviznas en la mañana, especialmente en el periodo de las 4 a las 5 de la mañana, donde se ha registrado un índice de precipitación de "Ip". Sin embargo, a lo largo del resto del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero, lo que permitirá que los residentes de Priego de Córdoba disfruten de un día seco a pesar de la abundante nubosidad.
El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del sur y sureste a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En resumen, el primer día del año en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 14 grados y una baja probabilidad de precipitación. Los habitantes deberán estar preparados para un día invernal, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse bien ante el viento y la humedad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.
