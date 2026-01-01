El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Pozoblanco se despertará con un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , comenzando con un fresco amanecer a 3 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas, donde se prevé un 100% de humedad en la mañana. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que irán aumentando a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 21:00 y las 22:00 horas, alcanzando hasta 25 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 8 y 12 km/h, pero se intensificará a medida que avance la tarde, alcanzando hasta 22 km/h.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un ligero aumento de hasta un 10% en la franja horaria de la tarde, aunque sin expectativas de que se materialicen en forma de lluvia. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, el día se desarrollará sin interrupciones por precipitaciones.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente.

En resumen, el día de Año Nuevo en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento y un viento que se intensificará a lo largo del día. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.