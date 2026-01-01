El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 5 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 65% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el noreste. La velocidad del viento oscilará entre 8 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de mayor actividad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 5% de que se registren algunas gotas en la mañana. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente en la tarde, aunque se prevé que las precipitaciones sean escasas, con un total estimado de 0.1 mm. La probabilidad de tormentas es mínima, con un 10% de posibilidad en la franja horaria de 07:00 a 13:00, pero no se anticipan eventos severos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calma y frescura.

Los habitantes de Palma del Río deben prepararse para un día de invierno típico, con un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las bajas temperaturas. A medida que la tarde avance, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, aunque las condiciones se mantendrán mayormente estables.

