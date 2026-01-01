El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo completamente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será la protagonista, con un estado del cielo que se describe como "cubierto" durante la mayor parte del día. A medida que avancen las horas, se espera que la situación se mantenga similar, con nubes altas apareciendo en la tarde, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones generales.
En cuanto a la temperatura, se prevé que se mantenga bastante estable, oscilando entre los 10 y 18 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Esto sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque la falta de sol podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h, predominando del norte y noreste. Esto podría aportar un ligero alivio a la sensación de calor, aunque no se espera que los vientos sean lo suficientemente fuertes como para causar molestias.
En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la tarde, aunque se estima que será muy bajo, con un 5% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.
Los Palacios y Villafranca también experimentará un amanecer a las 08:37 y un ocaso a las 18:17, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de las festividades de Año Nuevo. En resumen, se espera un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de la compañía de familiares y amigos en un ambiente tranquilo y sin precipitaciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El Ayuntamiento de Córdoba busca ya alternativas para la Cabalgata de Reyes Magos por si llueve el 5 de enero
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- Así quedan las delegaciones de la Junta de Andalucía en Córdoba tras la apertura del edificio de la Plaza de la Constitución
- El Córdoba CF refuerza su ataque con el fichaje de Diego Percan en el mercado invernal
- La Diputación saca a la venta (y ya van tres veces) una parcela en la Carrera del Caballo para VPO
- La Diputación de Córdoba destina medio millón de euros a entidades sociales para equipamientos y actividades