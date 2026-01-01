El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, Osuna se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo cubierto que se extenderá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas se hagan más evidentes, pero no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas en Osuna oscilarán entre los 11 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 88% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 73% en las horas centrales.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 24 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. Para la tarde, se prevén ráfagas que alcanzarán los 59 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada por las temperaturas. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo condiciones de tormenta, ya que la probabilidad de tormentas se mantiene en 0%.

La visibilidad será buena, pero la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Los habitantes de Osuna deben estar preparados para un día nublado y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

En resumen, el día de hoy en Osuna se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar de este primer día del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.