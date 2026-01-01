El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de enero de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, la nubosidad será predominante, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto". Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , proporcionando un inicio de año fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.
A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 18 grados en las horas de la tarde, lo que permitirá un ligero aumento en la sensación térmica. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 65% y el 86%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más frío de lo que realmente es. Este nivel de humedad también puede contribuir a una sensación de pesadez en el aire, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, ya que no se prevén lluvias en la región. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos y celebraciones al aire libre, ya que no hay indicios de tormentas o mal tiempo.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 23 km/h. Durante las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener en cuenta estas condiciones si se planean actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en áreas abiertas.
En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvias. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se vistan en consecuencia. Este inicio de año promete ser tranquilo y propicio para disfrutar de la compañía de amigos y familiares en un ambiente festivo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.
