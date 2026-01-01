El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, Montilla se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes que dominarán la mayor parte del día. Desde la madrugada, las nubes altas han comenzado a hacer su aparición, y a medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que el cielo se torne poco nuboso en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 7 grados, y alcanzará su punto máximo en torno a las 14 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 80% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas de la mañana. Esto significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el tiempo fresco.

La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede afectar ligeramente la percepción del sol, que saldrá a las 08:33 y se ocultará a las 18:11. A lo largo del día, los ciudadanos podrán disfrutar de un ambiente tranquilo, con un cielo que, aunque cubierto, no traerá consigo la amenaza de tormentas ni de lluvias.

En resumen, Montilla experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables durante las horas centrales y un viento suave que aportará un toque de frescura al ambiente. Es un día propicio para disfrutar de la tranquilidad del inicio del nuevo año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.