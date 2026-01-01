El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, en Moguer, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 81% y el 86%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las temperaturas experimentarán un ligero aumento, alcanzando hasta 16 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la persistente nubosidad y la humedad en el ambiente. El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 11 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la mañana transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde existe una probabilidad del 50% de que se registren lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de precipitación podría alcanzar hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo de inestabilidad, no se anticipan fenómenos severos. La tarde podría presentar un cielo más variable, con la posibilidad de que las nubes altas comiencen a despejarse hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:20, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frío se acentuará con la llegada de la noche. La humedad relativa podría aumentar ligeramente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar abrigo y paraguas si planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.