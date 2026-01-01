El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Martos se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 6 grados, que irán aumentando ligeramente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% y alcanzando picos de hasta el 88% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará en torno al 79%, lo que podría contribuir a una atmósfera algo pesada.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la mayoría de los periodos indican un valor de 0 en precipitación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las horas centrales del día, se prevén condiciones de inestabilidad que podrían dar lugar a algunas precipitaciones ligeras, aunque no se anticipa que sean cuantitativas. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero para los intervalos de tiempo más relevantes, lo que sugiere que la lluvia no será un factor a considerar en las actividades diarias.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los momentos de mayor actividad del viento se concentrarán entre las 11:00 y las 15:00, cuando se prevén las velocidades más altas. Por la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el sur y este, manteniendo su intensidad, pero con una ligera disminución en la velocidad.

En resumen, Martos experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un viento notable, ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.