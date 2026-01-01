El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Marchena se despertará bajo un cielo completamente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será la protagonista, con un estado del cielo que se describe como "cubierto" durante la mayor parte del día. A medida que avancen las horas, se espera que la situación se mantenga similar, con nubes altas que comenzarán a aparecer en la tarde, aunque sin cambios significativos en la cobertura general del cielo.

Las temperaturas en Marchena oscilarán entre los 8 y los 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura será acompañado por una sensación de humedad que se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 63% y el 90% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a cero en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá que los residentes de Marchena realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será constante, lo que podría hacer que la experiencia al aire libre sea más agradable, a pesar de la nubosidad.

En resumen, Marchena experimentará un día de cielo cubierto, temperaturas moderadas y condiciones secas, con un viento notable que podría refrescar el ambiente. Los residentes deben prepararse para un día invernal, ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si deciden salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.