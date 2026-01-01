El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo completamente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad del sol será prácticamente nula, ya que las nubes dominarán el panorama. Este fenómeno atmosférico se traducirá en una sensación de frescura, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondarán entre el 66% y el 82%. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, su presencia puede influir en la percepción del frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día. Las probabilidades de precipitación son bajas, con un 5% en las primeras horas y un 20% en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones climáticas importantes.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 18:17, marcando el final de un día gris y fresco. Los habitantes de Mairena del Aljarafe deberán prepararse para un inicio de año tranquilo, con un tiempo que invita a disfrutar de actividades en interiores, ya que las condiciones exteriores no serán las más propicias para salir. En resumen, el 1 de enero será un día marcado por el cielo cubierto, temperaturas frescas y un ambiente húmedo, ideal para disfrutar de un comienzo de año acogedor en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.