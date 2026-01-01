El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Mairena del Alcor se despertará bajo un cielo completamente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de todo el día. Desde la medianoche hasta la tarde, la nubosidad será la protagonista, con un cielo que no permitirá la entrada de rayos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad.

La humedad relativa se mantendrá elevada, comenzando en un 87% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 73% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos, que soplarán predominantemente del este y noreste, tendrán velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas centrales del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las horas. Sin embargo, hay una ligera probabilidad de tormenta en la franja horaria de 07:00 a 13:00, aunque esta se mantiene en un 10%, lo que indica que es poco probable que se materialice. La probabilidad de precipitación es mínima, con un 5% en las primeras horas y 20% en la franja de 07:00 a 13:00, pero se espera que el día transcurra sin incidentes significativos relacionados con el tiempo.

La visibilidad será buena, aunque la nubosidad podría afectar la percepción del paisaje. Los residentes y visitantes de Mairena del Alcor pueden planificar actividades al aire libre, pero se recomienda llevar ropa abrigada y estar preparados para un ambiente fresco y húmedo. A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque gris y cubierto, ofrecerá temperaturas suaves y condiciones estables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.