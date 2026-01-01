El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo del día. Desde la madrugada, la nubosidad será predominante, con un cielo cubierto que se extenderá hasta las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica no cambie significativamente, manteniendo un ambiente muy nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 7 grados, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día será mayormente frío, se podrán experimentar momentos de mayor calidez en las horas más soleadas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 63% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento podría aportar un ligero alivio a las temperaturas, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío.

Respecto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y nula en el resto del día. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de lloviznas en la madrugada, aunque no se espera que estas sean relevantes.

La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría afectar la claridad del cielo en algunos momentos. Los amantes de la fotografía y los paseos al aire libre deberán tener en cuenta la falta de luz solar directa, lo que podría influir en la calidad de las imágenes.

En resumen, Lucena experimentará un día de inicio de año con un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.